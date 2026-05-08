◆卓球 世界選手権団体戦 第１１日（８日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同２８位のウクライナを３―０のストレートで下し４強入り。３位決定戦がないため、１４年から６大会連続のメダルを確定させた。１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダルまであと２勝とした。

日本チーム入場時には長崎美柚（木下グループ）、面手凛（日本生命）を含めた５人でピースを逆さにする「ギャルピース」のポーズを披露した。アイドルグループ＝ＬＯＶＥの「とくべチュ、して」が流れた中でのポーズは、１７歳の張本の発案だといい、早田は「最初かめはめ波（の案）があったけど、かわいい曲だったので。美和ちゃんが『ギャルピースはどうっすか？』って言うから、じゃあそれで行こうと」と明かした。張本も「最初は右手だけでしたけど、ひなさんがちょうど５人、真ん中は両手でサイドは右、左で…と。よかったですか？」と照れながら、説明した。

予選から無傷の６連勝だ。決勝Ｔの３試合は１試合も落とさず、盤石な勝ち上がりを見せる。５５年ぶりの金メダルを目指し、９日の準決勝では、世界チームランク４位のドイツと再戦。３日のリーグ戦では３―１で勝っているが、侮れない相手。早田は「相手側は一回負けているからこそ、１試合目とはまた違う形ですごく難しい試合になるとは思うけど、しっかり全員で準備して、全員で勝ちに行きたい」と意気込んだ。