ラニーノーズ・山田健人、第1子誕生を報告「とにかく最高です！」喜びつづる 妻はタレント芥田愛菜美
お笑いコンビ・ラニーノーズの山田健人（38）が8日、自身のXを更新。第1子誕生を報告した。
【写真】奥さん素敵！第1子を出産した山田健人の妻・芥田愛菜美
山田は「赤ちゃんが生まれました！長丁場になるかもと妻に頼まれギターを持って行ったら到着した途端に生まれました」と報告。「ただただギターを持ってきた夫でした。とにかく最高です！感謝でした！！！！」と喜びを伝えた。
妻でタレントの芥田愛菜美も自身のインスタグラムで「私たち夫婦のもとに赤ちゃんが産まれてきてくれました。母子共に健康です」と報告。「今後とも、私たち家族をよろしくお願いいたします」と結んだ。
ラニーノーズは洲崎貴郁と山田健人によるお笑いコンビ。2013年4月、結成した。山田と芥田は2025年1月に結婚を報告していた。
【写真】奥さん素敵！第1子を出産した山田健人の妻・芥田愛菜美
山田は「赤ちゃんが生まれました！長丁場になるかもと妻に頼まれギターを持って行ったら到着した途端に生まれました」と報告。「ただただギターを持ってきた夫でした。とにかく最高です！感謝でした！！！！」と喜びを伝えた。
妻でタレントの芥田愛菜美も自身のインスタグラムで「私たち夫婦のもとに赤ちゃんが産まれてきてくれました。母子共に健康です」と報告。「今後とも、私たち家族をよろしくお願いいたします」と結んだ。
ラニーノーズは洲崎貴郁と山田健人によるお笑いコンビ。2013年4月、結成した。山田と芥田は2025年1月に結婚を報告していた。