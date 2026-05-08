◆パ・リーグ オリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）

日本ハムはオリックスとの接戦に敗れ、借金は再び今季ワーストタイの４となった。昨季９月５日のオリックス戦から京セラドームでは７連敗。敵地でのオリックス戦７連敗は１９９９年から２０００年以来、２６年ぶりの屈辱となった。

新庄監督は試合後、本拠地・京セラで１６勝２敗と無類の強さを誇るオリックスについて「何？京セラのオリックスさんの強さは。どのチームも勝ってない？何これ（笑）。先攻と後攻が入れ替わったら変わんのかな、流れが（笑）」と、嘆くしかなかった。一方、本拠・エスコンでは今季オリックスに５勝１敗と勝ち越しており、「エスコンの時はいける感じするんですけどね。（京セラドームでは）なんか追い上げられますね」と振り返った。

安打１２本を放つも３得点の打線については、「こういう時もありますよ。野球ですから。うちも（ヒット）１本で勝った試合もあるしね。ここぞの１本か。野村くんの見逃しはね。見逃し以外だったらまだチャンスはあったかなと。振ってほしかったね」と２―３の８回１死三塁での見逃し三振に倒れた野村の打席を悔しがった。