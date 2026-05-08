【PalVerse 学園アイドルマスター vol.2】 5月15日より予約開始 10月30日 発売予定 価格： 1,100円（単品) 6,600円（6個入りBOX）

ブシロードクリエイティブは、トレーディングフィギュア「PalVerse 学園アイドルマスター vol.2」を5月15日より予約受付を開始する。発売は10月30日より予定し、価格は1個1,100円、6個入りBOXが6,600円。

本商品がゲーム「学園アイドルマスター」のアイドルたちがデフォルメフィギュアブランド「PalVerse」で立体化。第2弾では初星学園の一番星（プリマステラ）十王星南をはじめ、秦谷美鈴、花海佑芽、紫雲澄夏、篠澤広、姫崎莉波がラインナップ。

各フィギュアはディフォルメデザインで普段の姿が再現され、それぞれの個性が溢れるポーズとなっている。

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