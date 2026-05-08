手のひらサイズフィギュア「PalVerse 学園アイドルマスター vol.2」が5月15日より予約開始
【PalVerse 学園アイドルマスター vol.2】 5月15日より予約開始 10月30日 発売予定 価格： 1,100円（単品) 6,600円（6個入りBOX）
ブシロードクリエイティブは、トレーディングフィギュア「PalVerse 学園アイドルマスター vol.2」を5月15日より予約受付を開始する。発売は10月30日より予定し、価格は1個1,100円、6個入りBOXが6,600円。
本商品がゲーム「学園アイドルマスター」のアイドルたちがデフォルメフィギュアブランド「PalVerse」で立体化。第2弾では初星学園の一番星（プリマステラ）十王星南をはじめ、秦谷美鈴、花海佑芽、紫雲澄夏、篠澤広、姫崎莉波がラインナップ。
各フィギュアはディフォルメデザインで普段の姿が再現され、それぞれの個性が溢れるポーズとなっている。
🌟 ━━━━━━━━ 🌟- 学園アイドルマスター【公式】 (@gkmas_official) May 8, 2026
ブシロードクリエイティブ
PalVerse×学マス vol.2発売決定！
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vol.1はいよいよ今月末に登場、
vol.2は来週よりご予約開始です✨
手のひらサイズのフィギュアになったアイドルたちをお見逃しなく♪#学マス #もうすぐ学マス2周年 pic.twitter.com/40qL7j5Dou
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