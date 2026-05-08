秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」所属の女優大槻理子さんがFLASHに登場しました。



【写真】舞台で鍛え上げた美ボディが武器の大槻理子さん

3月に同誌で披露した2年ぶりのグラビアが好評を博しアンコール掲載。モデル並みのスレンダーボディがまぶしい水着グラビアは必見です。



FLASHデジタル写真集「メクルメク。」が好評発売中の大槻さんはSNSで「FLASH さんにて なんとアンコール掲載して頂いてます みんなのおかげで2ヶ月連続本当に嬉しい ありがとうございます!!!」「デジタル写真集「メクルメク。」オフショ好評でとっても嬉しい たくさんの人に届いたらいいな」「デジタル写真集『メクルメク。』好評販売中!! 私も見まして、（自分で言うのもあれだけど）どれも可愛く映っててボリュームもたっぷりなのでぜひ」などと投稿。オフショットなどを公開しています。キレイな腹筋がうかがえるランジェリーや際どいハイレグ衣装のカットは必見です



【大槻理子さんプロフィール】

おおつきりこ 24歳 2001年12月4日生まれ 東京都出身 2020年にミスマガジン2020審査員特別賞を受賞。2022年公開の映画「犯人は吉田だっ！」で主役を演じ、2024年秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」に入団。舞台出演を中心に女優として活動。最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@riko_ohtsuki）