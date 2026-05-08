「1本あたり54円って神コスパ過ぎる…！」【シャトレーゼ】初夏に楽しむ「さっぱり系アイス」3選
【シャトレーゼ】マニアが厳選！ 初夏に食べたい「さっぱり系アイス」3選
手頃な価格で本格的なスイーツが楽しめることで人気の「シャトレーゼ」。ケーキや焼き菓子のイメージが強いですが、実はアイスも充実していることをご存じでしょうか。今回は、シャトレーゼマニアでもある筆者おすすめの「さっぱり系アイス」3品を厳選してご紹介します。
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1. 「白州名水かき氷フロート マンゴー＆バニラ」4個入 345円
最初にご紹介するのは、2026年4月新発売の「白州名水かき氷フロート マンゴー＆バニラ」4個入 345円（税込）です。
マンゴー氷は氷の粒を均一に整え、バニラアイスはクリーム仕立てにすることで、滑らかな口あたりに仕上げているのだそう。
濃厚なマンゴーの甘みとシャリッとした氷の口どけに、ミルク感たっぷりのバニラアイスが溶け合い、ひと口でマンゴー氷とバニラアイスの両方を楽しめます。「かき氷も食べたいけどバニラアイスも食べたい！」という欲張りな気分をかなえてくれる逸品です。
2. 「果実食感バー ライチ」1本 81円／6本入 399円
続いてご紹介するのは、「果実食感バー ライチ」1本81円／6本入399円（税込）。まるで果実そのもののような食感が楽しめる人気シリーズで、1本81円というコスパのよさも魅力です（※1本での販売は、店舗により取り扱いがない場合があります）。
特徴は、一般的なアイスバーとは異なるやわらかな食感。ライチ果汁をギュッと濃縮したような、ねっとりとした口あたりで、まるでライチをそのまま食べているかのようなフルーツバーです。
ひと口かじると、みずみずしいライチの甘みと上品な香りがふわっと広がり、さっぱりとした後味が印象的。やわらかねっとりな食感の中にジューシーな果実感があり、甘過ぎない爽やかな味わいを楽しめます。
3. 「つぶつぶ果実の瀬戸内産レモンバー」6本入 324円
最後にご紹介するのは、「つぶつぶ果実の瀬戸内産レモンバー」6本入 324円（税込） です。レモンフレーバーのアイスバーの中に、つぶつぶ食感の瀬戸内産レモンピールが入っています。
素材のおいしさを引き出すため南アルプス白州の名水を使用し、キレのあるレモンのおいしさを存分に満喫できるアイスバーに仕上げているのだそう。
ひと口食べると、瀬戸内産レモンの程よい酸味とスッキリとした香りが広がり、つぶつぶ食感のレモンピールがアクセントになっています。
甘さは控えめで爽快感のある軽やかな後味は、最後まで飽きずに楽しめて、気分までリフレッシュさせてくれるおいしさ。素材にこだわりつつも、1本あたり54円のコスパのよさもうれしい一品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」のオリジナル商品です。気になったものがあれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)