立夏を過ぎ、そろそろ本格的なアイスの季節が到来！ さっぱりとした味わいの氷菓から、フルーツ感あふれるアイスミルクまで幅広くそろう「シャトレーゼ」から、新発売を含む注目の3品をピックアップしました。※画像：筆者撮影

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【シャトレーゼ】マニアが厳選！ 初夏に食べたい「さっぱり系アイス」3選


手頃な価格で本格的なスイーツが楽しめることで人気の「シャトレーゼ」。ケーキや焼き菓子のイメージが強いですが、実はアイスも充実していることをご存じでしょうか。今回は、シャトレーゼマニアでもある筆者おすすめの「さっぱり系アイス」3品を厳選してご紹介します。

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1. 「白州名水かき氷フロート マンゴー＆バニラ」4個入 345円


最初にご紹介するのは、2026年4月新発売の「白州名水かき氷フロート マンゴー＆バニラ」4個入 345円（税込）です。

マンゴーの王様と称される最高級品種“アルフォンソマンゴー” のピューレを使用したマンゴーかき氷と、しぼりたて牛乳を使用したバニラアイスの組み合わせが楽しめる一品。

マンゴー氷は氷の粒を均一に整え、バニラアイスはクリーム仕立てにすることで、滑らかな口あたりに仕上げているのだそう。

濃厚なマンゴーの甘みとシャリッとした氷の口どけに、ミルク感たっぷりのバニラアイスが溶け合い、ひと口でマンゴー氷とバニラアイスの両方を楽しめます。「かき氷も食べたいけどバニラアイスも食べたい！」という欲張りな気分をかなえてくれる逸品です。

2. 「果実食感バー ライチ」1本 81円／6本入 399円


続いてご紹介するのは、「果実食感バー ライチ」1本81円／6本入399円（税込）。まるで果実そのもののような食感が楽しめる人気シリーズで、1本81円というコスパのよさも魅力です（※1本での販売は、店舗により取り扱いがない場合があります）。

特徴は、一般的なアイスバーとは異なるやわらかな食感。ライチ果汁をギュッと濃縮したような、ねっとりとした口あたりで、まるでライチをそのまま食べているかのようなフルーツバーです。

ひと口かじると、みずみずしいライチの甘みと上品な香りがふわっと広がり、さっぱりとした後味が印象的。やわらかねっとりな食感の中にジューシーな果実感があり、甘過ぎない爽やかな味わいを楽しめます。

3. 「つぶつぶ果実の瀬戸内産レモンバー」6本入 324円


最後にご紹介するのは、「つぶつぶ果実の瀬戸内産レモンバー」6本入 324円（税込） です。レモンフレーバーのアイスバーの中に、つぶつぶ食感の瀬戸内産レモンピールが入っています。

素材のおいしさを引き出すため南アルプス白州の名水を使用し、キレのあるレモンのおいしさを存分に満喫できるアイスバーに仕上げているのだそう。

ひと口食べると、瀬戸内産レモンの程よい酸味とスッキリとした香りが広がり、つぶつぶ食感のレモンピールがアクセントになっています。

甘さは控えめで爽快感のある軽やかな後味は、最後まで飽きずに楽しめて、気分までリフレッシュさせてくれるおいしさ。素材にこだわりつつも、1本あたり54円のコスパのよさもうれしい一品です。

いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」のオリジナル商品です。気になったものがあれば、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)