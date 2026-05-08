昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が８日、自身のインスタグラムを更新。ライブ後のオフショットが話題を呼んでいる。

「双子が観にきてくれたこと ママの歌を聞いてもらう夢叶って不思議だったなぁ」などとつづり、衣装姿で両手におそろいの服を着た双子を抱きかかえた写真をアップ。「もちろん耳のために楽屋から音漏れでだけど ステージをじっとみてたみたい」と我が子の様子を記した。

「連休明け保育園にいったら発達すすんでびっくりと先生から！弟くんが片手つかまり立ちしている！お兄ちゃんも力強くなった！他の子がいても弟くんは絶対にお兄ちゃんにのしかかるそうです」と、ぱっちりお目々の２人のそれぞれの写真も載せている。

この投稿には「双子ちゃんめちゃめちゃ大きくなってて！！あらためてびっくり！！」「可愛いだけでなく、たくましくなってきましたね」「しょこたんかっこよすぎ ビジュ爆発してる」「あんよがムチムチしてきましたね 可愛い」「双子ちゃんイケメンすぎる」などのコメントが寄せられている。