◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）

阪神が接戦に敗れ、６カード連続で初戦勝ちなしとなった。

先発の村上は７回５安打２失点（自責０）で今季３敗目（１勝）。本調子ではない中で懸命に粘りの投球を続けたが、４回に不運な形で２点を先制された。大山の失策などで２死一、二塁のピンチを招き、京田の当たりは左前にポトリ。福島の本塁悪送球もあって一気に２点を失った。痛恨だった。

打線は変則右腕の平良の前に序盤から苦しんでいたが、６回に森下が左中間席に放り込む反撃の９号ソロ。「甘い球は積極的に打ちにいこうと思っていたので、１スイング目から仕掛けられるように準備をしていました」と会心の一撃だったが、２点目が遠かった。

１点ビハインドで９回を迎えたが、３番手・桐敷が１死も奪えずに６失点。後を受けた畠も宮崎に３ランを浴びるなど踏ん張れず。９回だけで８点を追加され、１０失点の大敗となった。甲子園での２ケタ失点は、２３年５月１９日の広島戦以来。甲子園での１イニング８失点は１７年７月１９日の広島戦の８回に８失点して以来９年ぶりという屈辱となった。