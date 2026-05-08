タレントのマツコ・デラックス（53）が、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、入院中のお見舞いについて明かした。

2月に首の緊急手術を受けて入院。その後、療養していた。4月13日のTOKYO MX「5時に夢中！」の生放送に10週ぶりに復帰。「かりそめ天国」の収録には、約2カ月ぶりに参加した。

有吉弘行からは、「お見舞いは誰が来たり断ったり…」と問われた。マツコは「あんまり基本的に、嫌だし、迷惑かけるのも嫌だなと思っていたので、基本的にはお断りしていた」と打ち明けた。

それでも、見舞いに来た人はもちろんおり、「それでも行くことが…立派な行為だと思っている人が来たんじゃない？」と、皮肉まじりにポツリ。スタジオを笑いに包んだ。

マツコの考えとしては、「来ないからといって、薄情だなとはちっとも思わない」という。一方で「むしろ来た人の方を、これで恩を着せているつもりなのかなと？」と再びチクリと刺した。毒にまみれたコメントに、さすがの有吉も「やめろよ…」と苦笑いしていた。

入院を通じ、マツコは見舞いに来る人、来ない人で人間観察ができたという。「おもしろかった。そういうタイプなんだというのが（分かった）。そういうのをしないと思っていたのに、するんだとか。逆に、恩着せがましいことをやってくると思っていた人の方があっさり…。そういう人の方が信頼できるよね」。そう話した後、「全員、信頼してますよ？その中で濃淡を付けるとしたらの話を、今しているので」とフォローも入れていた。