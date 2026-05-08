「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）

巨人は投打がかみ合わず２連敗。ついに勝率５割と貯金が底をついた。

先発のウィットリーは二回に先制２ランを被弾。五回には自らの悪送球（記録は犠打失策）も重なって１死一、三塁を招いた。続くカリステの打球が左膝裏を直撃するアクシデントにも見舞われ、これが適時内野安打となって追加点を許した。続投後も四球、適時打と止められず、４回１／３を４安打５失点と試合を作れなかった。３番手の石川が１回４安打４失点の乱調だった。

試合後、阿部監督は「取れるアウトを取らないと、ああいう流れになっちゃう」と失策からの失点を悔やみ、「ボールが先行するときついですね」と四球後の被本塁打にも言及した。

打線が六回にダルベックの適時打で１点を返しし、５日の四回以来となる１９イニングぶりの得点。吉川が初の猛打賞と復調気配を見せた。阿部監督は「とにかく引きずってもしようがないんで、明日。選手もミーティングしたみたいなんで奮起を期待してます」と話した。

キャプテンの岸田は緊急の選手ミーティングについて「チームとして苦しい試合試合が続いているんで。なんとかもう一回、ここで頑張っていこうと。長いシーズン、こういうときもあると思うんでみんなで乗り越えていきたいと思って」と説明。「今、若い選手も多いですし、元気だけはなくさずに明るく。チーム的に雰囲気自体も暗くはならずに、というのは言いました」と明かした。