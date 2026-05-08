ピストンズのケイド・カニングハムがアイザイアと並んで球団最多タイ記録に到達

5月8日（現地時間7日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、ホームのリトルシーザーズ・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズ相手に107－97で勝利した。これでピストンズは「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルを2勝0敗でリードした。

ピストンズは48分間のうち45分以上にわたってリードを保持し、最大14点差をつけて勝利。オーランド・マジックとのファーストラウンド第5戦から、5連勝をマークしている。

第2戦では、ケイド・カニングハムが25得点10アシスト2ブロック、トバイアス・ハリスが21得点7リバウンド2スティール2ブロック、ダンカン・ロビンソンが17得点3アシスト3スティール、デイニス・ジェンキンズが14得点6リバウンド4アシスト、ジェイレン・デューレンが8得点10リバウンドを残した。

なかでもチームのけん引役カニングハムは、今年のプレーオフで計3度目の25得点10アシスト超え。『ESPN Insights』によると、単年のプレーオフでは1985年のアイザイア トーマスと並び、フランチャイズ史上最多タイ記録とのこと。

ピストンズとキャバリアーズによるシリーズは、会場をキャバリアーズのホーム（ロケット・アリーナ）へ移し、10日に第3戦、12日に第4戦が行われる。

【動画】シリーズ第2戦でダブルダブルを残したカニングハム





