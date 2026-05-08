SnowMan阿部亮平、映画『君のクイズ』追加キャストに 主人公の中学校の教師を演じる
中村倫也が主演を務める映画『君のクイズ』の新キャストとして、SnowMan・阿部亮平の出演が発表された。主人公・三島玲央の中学校の教師役を演じる。
【動画】映画『君のクイズ』本予告が公開
小川哲が2022年に発表し、31万部を超えるベストセラーとなっている同名小説を実写化する本作は、前代未聞のクイズミステリー。
賞金1000万円を賭けて戦う生放送クイズ番組“Q‐1グランプリ”の決勝戦。日本中が注目する中、“クイズ界の絶対王者”・三島玲央と“世界を頭の中に保存した男”・本庄絆は共に優勝まであと一問と、王手をかけた。そして迎えた最終問題、早押しクイズ。張り詰めた空気の中、本庄は問題を1文字も聞かずに回答ボタンを押す。会場がどよめく中、なんと正解を言い当て、優勝者となった。なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか？三島は前代未聞の「 謎（クイズ）」に挑む。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村倫也、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレーヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦をムロツヨシが演じる。監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平。
博学を生かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティーとしても活躍する阿部亮平が本作で演じるのは、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。
映画『君のクイズ』は、5月15日より全国公開。
【動画】映画『君のクイズ』本予告が公開
小川哲が2022年に発表し、31万部を超えるベストセラーとなっている同名小説を実写化する本作は、前代未聞のクイズミステリー。
賞金1000万円を賭けて戦う生放送クイズ番組“Q‐1グランプリ”の決勝戦。日本中が注目する中、“クイズ界の絶対王者”・三島玲央と“世界を頭の中に保存した男”・本庄絆は共に優勝まであと一問と、王手をかけた。そして迎えた最終問題、早押しクイズ。張り詰めた空気の中、本庄は問題を1文字も聞かずに回答ボタンを押す。会場がどよめく中、なんと正解を言い当て、優勝者となった。なぜ彼は問題を1文字も聞かずに正解できたのか？三島は前代未聞の「 謎（クイズ）」に挑む。
博学を生かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティーとしても活躍する阿部亮平が本作で演じるのは、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。
映画『君のクイズ』は、5月15日より全国公開。