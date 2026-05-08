白髪に悩む【40・50代】におすすめ！ 即シャレる♡「若見えハイライトボブ」

初夏の日差しに照らされると、白髪のテカリが目立ちそう……。アクティブにお出かけを楽しむためにも、ハイライトで白髪をカバーしてみませんか？ 組み合わせてほしいのは、まとまりやすく今季のトレンドとしても人気の高いボブ。ふたつの要素をミックスすることで、若見えにつながりそうです。

定番シルエットに細く忍ばせて

定番人気のボブといえば、内側へ収まるように毛先の長さが調整されているこの形。表面に長さがあることでツヤを演出しやすい一方、大人世代にとって気になるのはのっぺり見えないかどうか。白髪とナチュラルに馴染む細めのハイライトなら、立体感を演出しながらその悩みまで解決に近づけてくれそうです。特に明るめのベージュなら、柔らかいニュアンスもプラスできます。

エアリーな動きと好相性

こちらは今年らしい短めのボブにハイライトを入れたアレンジ。コントラスト弱めでも、単色よりも毛流れを感じやすくなりそう。春の式典前にメンテナンスをした@acco.mamaさんいわく、「毛先を外巻きにしてハチ上を内巻きするだけ」と簡単なスタイリングでここまで決まるそう。

太さミックスで一気に華やぐ

細めと太めの2種類のハイライトを入れると、シャープなスクエアシルエットのボブにもリズムがついて見えます。ベースはトレンドのひとつに挙がるアッシュグレージュで暗めに整え、根元が伸びても地毛も白髪も馴染みやすい色合いに。暑い日はヘアクリップやシュシュでまとめると、ハイライトのランダムな表情が映えそうです。

レイヤーと合わせても可愛い

レイヤーをたっぷり入れたボブには、筋感のあるコントラストを強調したカラーリングがお似合い。極細ハイライトの与える軽やかさが、ふわっと空気をまとった質感をより引き立ててくれそう。白髪ぼかしのためではなく、デザインを楽しんでいるように見える仕上がりと言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@acco.mama様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。