石川晟也、初の音楽ライブ＜イニミニ＞閉幕。東京・LINE CUBE SHIBUYAにて2ndライブ開催決定も
石川晟也が、12月15日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて第2回目の音楽ライブを開催することを発表した。
本発表は、本日Zepp Shinjukuで開催された石川晟也初の音楽ライブ＜イニミニ＞にてアナウンスされた。本ライブのチケットは完売し、会場を熱狂させ大成功を収めたという。
2ndライブは、一般席の他に、グッズ付きのスペシャルなチケットのレカピカシートの発売予定で。現在最速先行抽選を受付中だ。タイトルや詳細は後日発表されるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️第2回ライブ情報
開催日時：2026年12月15日(火)
開催場所：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
チケット料金：レカピカシート 10,000円（税込） / 指定席 7,000円（税込）
▼チケット情報
最速先行抽選 2026/5/6（水）16:00〜2026/5/24（日）23:59
https://l-tike.com/ishikawaseiya/
◾️「パパランパンプッシュ」
2026年3月25日（水）
配信：https://seiya.lnk.to/paparanpanpush_dg
CD購入：https://seiya.lnk.to/paparanpanpush
▼収録曲（通常盤 / 初回限定盤A / 初回限定盤B共通）
M1.パパランパンプッシュ
M2.オカンのLINE (Acoustic Version)
M3.パパランパンプッシュ (Karaoke Version)
▼仕様／内容
＜初回限定盤A＞
8cm CD＋オリジナルTシャツ(フリーサイズ)
品番：WPDL-10005
価格：5,500円（税込）
封入特典：チケット先行抽選シリアルナンバー
＜初回限定盤B＞
8cm CD＋オリジナルTシャツ(フリーサイズ)
品番：WPDL-60001
価格：5,500円（税込）
封入特典：チケット先行抽選シリアルナンバー
※ワーナーミュージック・ストア、FANY Mall、よしもとエンタメショップ、ライブ会場限定
＜通常盤＞
品番：WPCL-13751
価格：1,430円（税込）
封入特典（初回プレス分のみ）：チケット先行抽選シリアルナンバー
▼先着購入者特典
Amazon.co.jp：メガジャケ ※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
楽天ブックス：缶バッジ ※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
セブンネットショッピング：アンブレラマーカー ※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
その他応援店：ステッカー
関連リンク
◆霜降り明星せいやのイニミニチャンネル
◆せいや オフィシャルX
◆せいや オフィシャルInstagram
◆せいや オフィシャルTikTok