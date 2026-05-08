【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米中央軍は７日、イランの軍事施設を攻撃したと発表した。

イランも米軍を攻撃し、一時交戦状態となった。双方、相手が先に仕掛けたと主張している。米国のトランプ大統領は停戦が維持されているとの認識を示したが、ホルムズ海峡の支配権を巡り、米イラン間で再び緊張が高まる可能性がある。

中央軍の発表によると、米海軍のミサイル駆逐艦３隻にイランがミサイルや無人機（ドローン）を発射し、小型船を接近させた。米側はこれらを迎撃し、イランのミサイルや無人機の発射拠点を攻撃した。米側に被害はなかったという。

トランプ氏は７日、記者団に「敵をたたき潰したが、我々の駆逐艦に損害はなかった」として、イランの攻撃は「ささいなものだった」と語った。米ＡＢＣニュースに対しては「停戦は続いている。有効だ」と述べ、停戦は維持されているとの見解を示した。

一方、イラン軍中央司令部は８日、ホルムズ海峡付近を航行していたイランの石油タンカー２隻に対し、米軍が攻撃したため、反撃したと発表した。米軍に「大きな打撃を与えた」と主張した。さらに、「米軍の作戦に地域の国々が協力した」として、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）などの関与を示唆した。

発表では、ゲシム島などイラン沿岸各地の民間地域が空爆を受けたと指摘し、「侵略や違反行為には寸分の迷いもなく強力に対応する」と警告した。イランメディアは南部バンダルアッバスが空爆を受ける模様を伝えた。

米国とイランはパキスタンの仲介で、戦闘終結へ向けた水面下の交渉を行っている。トランプ氏は記者団に「合意はいつ実現してもおかしくない。イランの方が我々よりも強く望んでいる」と主張する一方、合意に至らなければ「大きな苦痛を味わうだろう」と語り、攻撃の再開を示唆した。

イランと米国は合意案を巡るやり取りを続けている模様だ。ルビオ米国務長官は８日、訪問先のローマで、「きょうイランから回答が来ることを期待している」と記者団に述べた。