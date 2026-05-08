5月9日は「アイスクリームの日」。日本アイスクリーム協会は8日、名古屋を含め、全国8つの都市でアイスクリームの無料配布を行いました。

【写真を見る】名古屋で｢アイス｣無料配布 もらえる商品はくじで決定！用意された14種類1500個は約1時間半でなくなる

8日は平日にもかかわらず、会場は幅広い年代の人でにぎわいました。

用意されたアイスは14種類。もらえる商品がくじで決まることも訪れた人の期待を高めます。

「おいしいです」

Q.アイスは好きですか？

「好きです」





日本アイスクリーム協会「夏が終わった時点で“次の夏”は気にしている」

「きょうは気温はそんなに（高くない）と思うけど、蒸し暑い」Q.そんな中でもアイスは？「おいしい。これから食べる本数が増えると思う」「最高に幸せ。“アイスを食べるため”に、暑さを乗り切りたいです」

名古屋の会場で用意された1500個のアイスは、開始から約1時間半でなくなりました。



（日本アイスクリーム協会 中井啓二さん）

「夏が終わった時点から“次の夏”は気にしている。ことしの夏は非常に暑くなりそうなので、多いに期待しています」



8日の名古屋の最高気温は24.5℃。アイスがおいしい時期がやってくるという期待とともに猛暑への不安も…



「本当にいやです。今から怖い。アイスを食べて乗り切ります」

「もっと暑くなったらしんどい。外に出られなくなるかも」