山田涼介がハマり役だったと思う「出演作」ランキング！ 3位『探偵学園Q』を抑えた同率1位は？
All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「山田涼介がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
3位は、ドラマ『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
人気漫画をドラマ化した同作は、5人の若き探偵の卵たちが難事件に挑む青春ミステリードラマ。山田さんは、天草流役で出演しました。天草は天才的な頭脳と謎めいたオーラを持つクールな少年で、山田さんにとってキャリアの原点となった役でもあります。
回答者からは、「クールでミステリアスな美少年・リュウ役は、当時の山田さんにしか出せない透明感と少年美に溢れていました」（50代男性／神奈川県）、「原作の漫画から飛び出してきたような完璧な存在だった。無名だったがそこから一躍有名になった作品」（40代女性／栃木県）、「流のミステリアスな雰囲気は彼にしか出せない」（20代男性／東京都）といったコメントが寄せられました。
1位は同率で2作品がランクイン。1つ目は、ドラマ『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）です。
山田さんが演じたのは、王様キャラでツンデレの御曹司・新田東郷。橋本環奈さん演じる羽田綾華との“メリット婚”から始まる恋模様で、クールな仮面が徐々に剥がれ、一途に愛を注ぐ姿への変化がファンを魅了。アイドルでもある山田さんのビジュアルと王子様キャラが見事にマッチした作品となりました。
アンケートでは、「橋本環奈さんとならんでも引けを取らないのは山田くんだと思います。美しい二人がピッタリだったと思います」（50代女性／埼玉県）、「俺様キャラがとても似合ってたし、ツンデレな所とかも山田涼介にしか出せないハマり役だったなと思います」（30代男性／宮崎県）、「王子様キャラがとてもあっていて、ラブコメとシリアスのバランスも良く、山田涼介の魅力が最大限に活きた役だったからです」（20代女性／静岡県）などの理由があがりました。
もう1つの1位は、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
人気漫画をドラマ化したこの作品は、名探偵の孫である高校生が難事件を解決するミステリードラマ。山田さんは主演として4代目・金田一一役を務めました。普段はお調子者でありながら、天才的な推理力で事件を解決する高校生探偵を熱演。確かな演技力で2つの顔を演じ切りました。
アンケート回答では、「知的さと少年っぽさのバランスが完璧で、まさに金田一と言われる代表的ハマり役だからです」（60代女性／愛知県）、「若さ・鋭さ・コミカルさのバランスが絶妙だったと思うから」（40代男性／福岡県）、「頭の回転の速さや冷静さ、そして人間らしさのバランスが役にぴったり合っており、違和感なくハマっていたと感じたためです」（20代男性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
3位：『探偵学園Q』（天草流）／49票
3位は、ドラマ『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
人気漫画をドラマ化した同作は、5人の若き探偵の卵たちが難事件に挑む青春ミステリードラマ。山田さんは、天草流役で出演しました。天草は天才的な頭脳と謎めいたオーラを持つクールな少年で、山田さんにとってキャリアの原点となった役でもあります。
同率1位：『王様に捧ぐ薬指』（新田東郷）／60票
1位は同率で2作品がランクイン。1つ目は、ドラマ『王様に捧ぐ薬指』（TBS系）です。
山田さんが演じたのは、王様キャラでツンデレの御曹司・新田東郷。橋本環奈さん演じる羽田綾華との“メリット婚”から始まる恋模様で、クールな仮面が徐々に剥がれ、一途に愛を注ぐ姿への変化がファンを魅了。アイドルでもある山田さんのビジュアルと王子様キャラが見事にマッチした作品となりました。
アンケートでは、「橋本環奈さんとならんでも引けを取らないのは山田くんだと思います。美しい二人がピッタリだったと思います」（50代女性／埼玉県）、「俺様キャラがとても似合ってたし、ツンデレな所とかも山田涼介にしか出せないハマり役だったなと思います」（30代男性／宮崎県）、「王子様キャラがとてもあっていて、ラブコメとシリアスのバランスも良く、山田涼介の魅力が最大限に活きた役だったからです」（20代女性／静岡県）などの理由があがりました。
同率1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／60票
もう1つの1位は、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
人気漫画をドラマ化したこの作品は、名探偵の孫である高校生が難事件を解決するミステリードラマ。山田さんは主演として4代目・金田一一役を務めました。普段はお調子者でありながら、天才的な推理力で事件を解決する高校生探偵を熱演。確かな演技力で2つの顔を演じ切りました。
アンケート回答では、「知的さと少年っぽさのバランスが完璧で、まさに金田一と言われる代表的ハマり役だからです」（60代女性／愛知県）、「若さ・鋭さ・コミカルさのバランスが絶妙だったと思うから」（40代男性／福岡県）、「頭の回転の速さや冷静さ、そして人間らしさのバランスが役にぴったり合っており、違和感なくハマっていたと感じたためです」（20代男性／沖縄県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)