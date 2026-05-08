「最高ですね」矢口真里、家族でサンリオピューロランドへ！ 「めちゃめちゃ幸せそうなショット」
元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは5月8日、自身のInstagramを更新。家族でサンリオピューロランドを訪れたことを報告し、ファンの注目を集めています。
【写真】矢口真里の家族ショット
ファンからは、「いい思い出やん！」「真里っぺ家族に乾杯」「可愛いすぎます」「めっちゃ良い写真」「ゴールデンウイーク楽しめたね」「仲良し親子で良い事だ」「めちゃめちゃ幸せそうなショット」「最高ですね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】矢口真里の家族ショット
「ゴールデンウイーク楽しめたね」矢口さんは「ＧＷは家族でサンリオピューロランドに行ってきました！！」とつづり、8枚の写真を投稿。1枚目はキャラクターのクロミと一緒に撮影したにぎやかな集合ショットで、みんなのうれしそうな笑顔が印象的です。ほかにも子どもたちが遊ぶ姿や、パークを満喫する家族の様子がたくさん収められています。
長男の入学式ショットを披露4月8日には「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます！！」と、長男の入学式ショットを公開していた矢口さん。コメントでは、「おめでとうございます！」「真里さんもお着物で綺麗なママさん」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)