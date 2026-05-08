Q. 憂うつな気持ちが続いています。「放置すると危険」って本当ですか？【精神科医が回答】
Q. 憂うつな気持ちが続いています。「放置は危険」って本当ですか？Q. 「ここ2カ月ほど、気分の落ち込みが続いています。時間がたてば自然によくなる気もしますが、毎日やる気も出ず、楽しいこともなく、つらいです。友人に『放置すると危ない』と言われましたが、本当でしょうか？」
A. 放置は危険です。憂うつな状態の長期化は命に関わることもあります気分の落ち込みや憂うつな状態は誰にでも起こり得ます。一時的な不調なら自然と回復するものですが、長期間落ち込みが続く場合は注意が必要です。何らかの原因で、心のエネルギーが低下してしまった可能性があります。
憂うつな気分が長引く背景は、ストレスや環境の変化、心の病などさまざまです。気になる状態が続く場合は、「そのうちよくなるだろう」と放置せず、自分の状態を見極めて行動しましょう。
まずは信頼できる人に相談したり、医療機関を受診したりするなど、早めに対処することが重要です。無理に我慢し続けず、適切なサポートを得ることが、回復への第一歩となります。
▼中嶋 泰憲プロフィール
千葉県内の精神病院に勤務する医師。慶応大学医学部卒業後、カリフォルニア大学バークレー校などに留学。留学中に自身も精神的な辛さを感じたことを機に、現代人の心の健康管理の重要性を感じ、精神病院の現場から、毎日の心の健康管理に役立つ情報発信を行っている。
(文:中嶋 泰憲（医師）)