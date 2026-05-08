◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-1 広島（8日、マツダスタジアム）

広島との3連戦初戦を迎えたヤクルト。初回に先制すると、リードを譲らず勝利しました。

この日は初回から幸先良く先制します。1アウトからサンタナ選手がヒットで出塁すると、続く古賀優大選手が右中間に抜けるタイムリー3塁打。サンタナ選手が一気に激走し、先制のホームを踏みました。

援護を受けたヤクルトの先発・高梨裕稔投手は、守備でも躍動を見せるサンタナ選手の好プレーに助けられ三者凡退の立ち上がり。2回以降はヒットやエラーなどでランナーを背負う場面もありましたが、無失点のイニングを重ねます。それでもなかなか援護に恵まれず迎えた4回の攻撃。ここでは自らのバットでも得点を記録します。内山壮真選手のヒットなどでつくった2アウト1、2塁のチャンスで打席に向かうと、2球目のストレートをとらえ貴重な追加点。リードを2点に広げました。

それでも直後の4回裏には、好調・坂倉将吾選手のソロHRを浴び失点。再び1点差に迫られます。しかしヤクルト打線は5回にも奮起し、古賀選手がこの試合2本目となるタイムリー。9回にも先頭で打席に向かった伊藤琉偉選手が3塁打を放ち一気に好機をつくると、1アウトから岩田幸宏選手がセーフティスクイズを成功させ、1点を追加しました。

9回裏はキハダ投手が2アウトから四球でランナーを背負うも、代打・モンテロ選手を打ち取りゲームセット。ヤクルトが勝利しました。