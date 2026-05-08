◆パ・リーグ ソフトバンク６x−５ロッテ（８日・みずほペイペイ）

ロッテがソフトバンクに逆転サヨナラ負けを食らい、４連敗となった。

前カードのオリックス３連戦（京セラＤ）で１得点と湿っていた打線が、久しぶりにつながった。２点ビハインドの６回無死満塁で、友杉がソフトバンク先発の上沢から右前適時打を放った。チームでは３日の西武戦（ＺＯＺＯ）の７回以来、４試合３４イニングぶりの適時打となった。

なおも無死満塁で代打・佐藤が右翼へ２点二塁打で逆転。さらに１死二、三塁で藤原がソフトバンク２番手のヘルナンデスから左翼へ２点打。この回、５点を奪った。

先発の広池は６回９１球を投げて４安打４奪三振１四球、１失点の力投。３回、近藤に先制２ランを浴び、６回には柳田に左犠飛を許したが粘った。

しかし、最後の最後に暗転した。２点リードの９回、横山が栗原にソロを被弾した。１点差に迫られ、なお１死二塁。牧原大の左翼線への飛球に左翼手の西川が突っ込んだが、わずかに捕球できず同点に（記録は二塁打）。さらに続く谷川原にサヨナラ打を浴び、まさかの３失点で逆転サヨナラ負けを喫した。予期せぬ展開にナインは呆然。好機で２度の凡退もあった西川は、目に涙を浮かべていた。

サブロー監督は４月２９日以来の登板で今季初黒星を喫した横山について、「今まで頑張ってくれていたので。こういうことも年に数回はあるかなと思うので。まあ仕方がないですね」とかばい、「中８日空いていたので、それがちょっと不安材料ではあった。でもクローザーなので最後まで行かせました」と話した。