2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）組の2人が8日、それぞれのインスタグラムを更新。テレビ番組出演を報告し、反響を集めている。

2人は11日に放送されるTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」に出演することを告知。「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！ぜひご覧ください！」とフォロワーに呼びかけた。

番組収録中の写真も複数枚投稿。“私服”のようなカジュアルな装いでポーズを決めるショットや、それぞれの胸に「りく」「りゅう」と刺しゅうが入った赤と青のジャージー姿も披露。三浦さんはウエーブの入った“新ヘアスタイル”で、競技の時とはガラッと印象が変わっている。

この投稿にフォロワーからは「りくちゃんの髪型可愛い」「璃来ちゃんのnew髪型似合ってる」「璃来ちゃんの髪型だいすき」「私服のお二人も素敵ですね」「ジャージがテツandトモさん風でちょっと笑いました」「全てのポーズが可愛すぎる」「推しと推しのコラボ」「やばい、楽しみすぎる」などの声が寄せられた。