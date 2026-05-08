＜PTA役員＞挨拶を既読スルー。もしかして歓迎されていない！？少人数グループLINEでモヤモヤ
新しいコミュニティに入るとき、最初の挨拶は少し緊張するものですよね。とくに何人かのグループLINEでは、返信の有無が気になってしまうのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、学校の役員グループLINEで挨拶を送ったそうです。
『来年度から新しくお世話になるグループLINE（私を含めず5人）に「よろしくお願いします」と挨拶を送りました。3人からは返信があったのですが、ふたりは既読スルーです』
グループLINEに限らず、返信できないタイミングもある
まずあったのは、既読スルーに深い意味はないとの意見でした。
『すぐ返信できないときはあるよ』
『すぐに見られなかったら流すか、リアクションだけにする』
忙しいタイミングでは、返信の機会を逃してしまうこともあるようです。
『バタバタしていて時間が経ってしまうと、今さら返信するのも気まずくて結果的に既読スルーになることもある。グループLINEだととくに』
また、LINEの通知が多すぎて埋もれてしまうケースもあるようです。
『通知が多くてグループLINEを2、3日放置することもある』
悪気があって返信しないわけではない可能性もあるようですね。投稿者さんはその後、「既読スルーしたひとりは、おしゃべり好きでLINEもよく使う人だと聞いていたので、余計にモヤモヤしてしまいました」と補足しています。忙しくて見逃したという理由だけでは納得しきれない気持ちもあるようです。
グループLINEは実用重視
一方で、グループLINEを「連絡用」と割り切って使っているママもいる様子です。
『業務連絡だけしたいタイプなのかも。最初の挨拶にはリアクションくらいほしい気持ちはわかるけれど、業務に関係ない会話が増えそうで警戒している可能性もあるよ』
学校や役員などのLINEグループでは、雑談を避けたいママもいるようです。また、そもそも全員が返信する必要はないのかもしれません。
『何人かが「よろしく」と返していれば、それで十分だと思う』
『全員が返信したら、逆に通知が増えてしまうからね』
こうした理由から、あえて返信しない場合もあるようです。
既読スルーは今どき気にしすぎなくてもいい
投稿者さんのモヤモヤに対して、そこまで気にしなくてもいいとの声もありました。
『まだ誰も返してなければ返すけれど、他の人が返信して歓迎ムードになっているなら、それで十分。全員が返信する必要はない』
『時間が空いてから返信するのも気まずくて、そのままスルーしているだけかもしれない』
また、グループLINEの挨拶についてこんな意見もありました。
『私は返す。だけれど、返さない人がいても友だちではないなら気にならないよ』
LINEでは、ひとつの挨拶に対して同じ言葉が何度も返信されることがあります。その状況を避けたいママもいるのでしょう。
役員グループは気楽な距離感が大切
さらに、役員という関係性についてのアドバイスも届きました。
『少人数だからこそ、みんな仲良くしようと思いすぎるとツラくなるかも』
学校活動などの役員グループは、期間限定の関係であることが多いでしょう。
『当たり障りなく1年終われば十分』
『仲良くなることより、スムーズに役割を終えることを優先した方が気楽』
最初から深い関係を求めすぎない方がラクという意見もありました。
LINEの返信ひとつでも、人によって受け止め方は大きく変わります。とくに新しいグループでは、小さな反応が気になってしまうこともあるでしょう。しかし、既読スルーの理由は必ずしも悪意とは限らないようです。少し肩の力を抜き、「必要なときに連絡が取れれば大丈夫」と考えてみると、グループでのやり取りも気楽になるのかもしれませんね。