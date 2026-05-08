＜速報＞米女子の日本トリオがティオフ 吉田と笹生がパー、櫻井はボギー発進
＜みずほアメリカズ・オープン 2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが開幕した。日本勢は13人が出場している。
【写真】制服じゃなくてもJK感！ 吉田優利の初々しい一枚
吉田優利、笹生優花、櫻井心那のジャパントリオが日本時間午後8時26分、日本勢の先陣を切って1番パー4からティオフ。吉田と笹生がパー、櫻井はボギー発進となった。いずれも予選通過を狙って残り17ホールに挑む。初日にツアー自身初のホールインワンを達成した勝みなみは、日本勢トップの3アンダー・6位タイにつける畑岡奈紗と同組で午後9時32分にティオフする。勝と同じく2アンダー・10位タイの原英莉花は午後9時21分にスタート。昨年大会で8位に入った竹田麗央は翌9日（土）の午前2時10分にラウンドを開始する。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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