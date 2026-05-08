Snow Man阿部亮平、中村倫也主演「君のクイズ」教師役で出演決定 物語の背景を支える役どころ
【モデルプレス＝2026/05/08】Snow Manの阿部亮平が、中村倫也が主演を務める映画「君のクイズ」（5月15日公開）に出演することが決定した。
【写真】Snow Man阿部亮平、色気漂う姿
博学を活かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティとしても活躍する阿部。本作で演じるのは、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦にムロツヨシという実力派キャストが集結。監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平氏。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を、かつてないVFX表現でスタイリッシュに可視化する。日本を代表する俳優・スタッフが集結し、令和最大の【クイズ・ミステリー】が今、始まる。（modelpress編集部）
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◆阿部亮平「君のクイズ」教師役で出演決定
博学を活かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティとしても活躍する阿部。本作で演じるのは、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。
◆中村倫也主演「君のクイズ」
豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”、主人公・三島玲央を中村、“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレイヤー・本庄絆を神木隆之介、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”・坂田泰彦にムロツヨシという実力派キャストが集結。監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平氏。クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を、かつてないVFX表現でスタイリッシュに可視化する。日本を代表する俳優・スタッフが集結し、令和最大の【クイズ・ミステリー】が今、始まる。（modelpress編集部）
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