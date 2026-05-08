まあ、ふつうはこの友人の反応になりますよね。

パパが社長って…超カッコいいじゃん…？ なんて言っている人が成功する気がしない。動機が不純すぎる！ 脱サラなめんなよ〜。

友人は夫の素行を知っているからこそ、なおさら心配なようで…!?

>>【まんが】うちの夫は自称起業家！

(ウーマンエキサイト編集部)