ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「パパが社長ってかっこいいじゃん？だから会社を辞めて起業する」妊… 「パパが社長ってかっこいいじゃん？だから会社を辞めて起業する」妊娠中の妻に夫が爆弾宣言！産休前夜の衝撃 「パパが社長ってかっこいいじゃん？だから会社を辞めて起業する」妊娠中の妻に夫が爆弾宣言！産休前夜の衝撃 2026年5月8日 21時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ まあ、ふつうはこの友人の反応になりますよね。パパが社長って…超カッコいいじゃん…？ なんて言っている人が成功する気がしない。動機が不純すぎる！ 脱サラなめんなよ〜。友人は夫の素行を知っているからこそ、なおさら心配なようで…!?>>【まんが】うちの夫は自称起業家！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの夫は自称起業家！ 義父「息子より稼いでる!? 今すぐ仕事を辞めろ！」稼ぐ嫁が許せない義父の重圧がエスカレート！ こんなことってある!? 「私たち…実は仮面夫婦です」幸せそうな美男美女夫婦に一体何が…偽りの夫婦生活がたどり着く未来とは？