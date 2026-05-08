ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米雇用統計（4月）
予想 6.0万人 前回 17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.8% 前回 3.5%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（4月）
予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想 49.2 前回 49.8
米卸売在庫（確報値）（3月）
予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 2.7% 前回 2.7%（卸売売上高・前月比)
9日
0:05
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
1:15
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:20
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
8:30
ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席
ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席
ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）
イスラエル格付け見直し
※予定は変更されることがあります。
米雇用統計（4月）
予想 6.0万人 前回 17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.8% 前回 3.5%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（4月）
予想 0.82万人 前回 1.41万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.7%（失業率)
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想 49.2 前回 49.8
米卸売在庫（確報値）（3月）
予想 1.4% 前回 1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 2.7% 前回 2.7%（卸売売上高・前月比)
0:05
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
1:15
ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演
3:20
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
8:30
ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席
ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席
ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）
イスラエル格付け見直し
※予定は変更されることがあります。