21:30　
米雇用統計（4月）
予想　6.0万人　前回　17.8万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)　
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)　
予想　3.8%　前回　3.5%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（4月）
予想　0.82万人　前回　1.41万人（雇用者数・前月比)
予想　6.7%　前回　6.7%（失業率)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（5月）
予想　49.2　前回　49.8

米卸売在庫（確報値）（3月）
予想　1.4%　前回　1.4%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　2.7%　前回　2.7%（卸売売上高・前月比)

9日
0:05　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演

1:15
　ナーゲル独連銀総裁、ドイツ経済について講演

3:20　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

8:30　
ボウマンFRB副議長、ウォラー理事、SF連銀総裁、シカゴ連銀総裁、金融政策会議出席

ベイリー英中銀総裁、英中銀研究課題（BEAR）会議出席
ASEAN首脳会議（フィリピン、9日まで）
イスラエル格付け見直し

※予定は変更されることがあります。