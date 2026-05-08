◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

中日は、今季最多９得点で巨人とのカード初戦を白星で飾った。

２回にボスラーの３号２ランで先制した。５回には相手の失策でチャンスを広げ、カリステ、村松、細川の適時打で３点を追加した。３点リードで迎えた７回には、村松の適時打と細川の５号３ランで４得点。４番の一発がダメ押しとなった。

先発・柳裕也投手は、６回１／３を７安打２失点で今季２勝目を挙げた。初回先頭打者から６者連続奪三振をマーク。３回先頭の中山には、フルカウントから四球を与えた。１９５６年３月２７日の小山正明（広島戦）が持つプロ野球記録まであと１つのところで、連続記録は止まった。

それでも、多彩な変化球がさえ渡り、５回まで無失点。６回にダルベックの右中間への適時二塁打で１点を返されたが、リズムのいい投球で攻撃に流れを呼び込んだ。

６回を終えて１０１球を投げていたが、７回もマウンドへ。中前打で先頭の吉川を出し、代打・平山を右飛に打ち取ったところで降板。１死一塁から継投した２番手・斎藤は、佐々木に右翼線の適時二塁打で２点目を許すも、それ以降の得点は与えなかった。