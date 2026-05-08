◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

巨人が中日に大敗し２連敗。最近１０試合は３勝７敗と失速し、貯金は４月１３日以来のゼロとなった。先発のウィットリー投手が自身のエラーなどミスで自滅し、来日最短の５回途中５失点ＫＯ（自責３）。打席でも２度の送りバントを決められず、リズムに乗れなかった。打線も初回先頭から６者連続三振。６回にダルベック内野手がチーム２８イニングぶりとなるタイムリーを放ったが、中日・柳投手を攻略できなかった。ただ、吉川尚輝内野手が１７打席ぶりのヒットを含む４安打をマークしたことが収穫だった。

ウィットリーは初回、２三振を含む３者凡退。直近の２試合は７＆６回を無失点に抑えるなど安定した投球を続けており、この日も上々の立ち上がりを見せたが、２回に暗転した。先頭の４番・細川に四球を与えると、続くボスラーに対しても制球が定まらず、カウント３−１からストライクを取りに行ったボールを完璧にとらえられた。自身５試合目で４被弾となる先制２ランを浴びた。

巨人は直後の３回表、中山が四球を選んで初めて走者を出すと、続く吉川が１７打席ぶりの安打を中前へ運んで無死一、二塁。だが、ここでウィットリーが送りバントを失敗し、後続も倒れて無得点。助っ人右腕は５回１死一塁でも、スリーバント失敗となり、反撃ムードがしぼんだ。

その裏。ウィットリーは１死から内野安打を許すと、続く柳の送りバントを自ら処理したが、一塁へ痛恨の悪送球。１死一、三塁とピンチを広げた。ここでカリステの痛烈なピッチャー返しが左ひざ裏に直撃。激痛に思わずマウンドで跳びはねる間に追加点を奪われた。ベンチから慌てて内海投手コーチが駆け寄ったが、数球、投球練習で感触を確かめたあと続投。しかし、続く福永に四球、村松にタイムリーを浴びてマウンドを降りた。「調子自体悪くなかったけれど、それが良い結果に結びつかなかった」。結局、来日最短となる４回１／３で４安打５失点ＫＯ。今季２敗目となった。

ジャイアンツ打線は６回に先頭の佐々木が左翼フェンス直撃の二塁打を放つと、１死三塁となってからダルベックが右中間へ適時二塁打。「とにかく逆転できるように」と執念でチーム２８イニングぶりのタイムリーで１点を返した。得点も１９イニングぶりだった。

７回は吉川が３打席連続安打を放つと、２死後に佐々木が２打席連続二塁打となるタイムリーを放ち、２点目を奪った。しかし、７回裏には３番手の石川が４番・細川に３ランを被弾するなど、一挙に４点を失い万事休す。連敗で最近１０試合は３勝７敗に。最大で４あった貯金を使い果たし、阪神に大勝したＤｅＮＡと同じ勝率５割となった。