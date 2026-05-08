◇プロ野球セ・リーグ 中日9-2巨人(8日、バンテリンドーム)

中日が巨人とのカード初戦に勝利し、連敗を阻止しました。

巨人先発のウィットリー投手に対して中日打線は2回、先頭の細川成也選手が四球で出塁、続く5番ボスラー選手がライトスタンドへの3号2ランを放ち、先制に成功します。

5回には1アウト1、3塁のチャンスを作ると、カリステ選手がピッチャー強襲のヒットで追加点。その後、満塁として村松開人選手がウィットリー投手のナックルカーブをとらえるタイムリーなど、5回までに5点をリードしました。

一方、先発の柳裕也投手は巨人打線を圧倒。初回から2回にかけて6者連続三振を奪うなど、5回まで無失点。5点リードの6回に1アウト3塁のピンチを招き、4番ダルベック選手にタイムリーで1点を許しますが、後続を打ち取りガッツポーズ。柳投手は6回1/3を110球、被安打7、10奪三振、2失点で降板しました。

7回ウラに打線が奮起。巨人3番手の石川達也投手を3連打で捕まえ1点を奪うと、なおも1、2塁で4番細川選手が勝負を決める5号3ラン。一挙4得点の猛攻で巨人を突き放し、9−2で巨人との3連戦、初戦を白星で飾りました。