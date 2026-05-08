羊文学『CDTVライブ！ライブ！』で披露された、Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌「Dogs」パフォーマンス映像をアンコール公開

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Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌として話題の羊文学の新曲「Dogs」。このたび羊文学公式YouTubeチャンネルにて、4月6日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像が、期間限定でアンコール公開された。

■ドラマ『九条の大罪』で主演を務める柳楽優弥も「Dogs」を絶賛！

ドラマ『九条の大罪』で主演を務める俳優・柳楽優弥も絶賛を寄せる本楽曲。

公開された映像では、バックスクリーンに映し出された迫力あるドラマ映像の演出と、羊文学による圧巻のパフォーマンスを堪能できる。

作品の世界観と共鳴する鋭くも繊細なライブ映像。ぜひ、この機会にチェックしよう。

■柳楽優弥 コメント

■【画像】羊文学 アーティスト写真

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dogs」

2026.04.01 ON SALE

Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here）” at 日本武道館』

■関連リンク

Netflixシリーズ『九条の大罪』作品ページ

羊文学 OFFICIAL SITE

https://www.hitsujibungaku.info/