羊文学『CDTVライブ！ライブ！』で披露された、Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌「Dogs」パフォーマンス映像をアンコール公開
Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌として話題の羊文学の新曲「Dogs」。このたび羊文学公式YouTubeチャンネルにて、4月6日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像が、期間限定でアンコール公開された。
■ドラマ『九条の大罪』で主演を務める柳楽優弥も「Dogs」を絶賛！
ドラマ『九条の大罪』で主演を務める俳優・柳楽優弥も絶賛を寄せる本楽曲。
公開された映像では、バックスクリーンに映し出された迫力あるドラマ映像の演出と、羊文学による圧巻のパフォーマンスを堪能できる。
作品の世界観と共鳴する鋭くも繊細なライブ映像。ぜひ、この機会にチェックしよう。
■柳楽優弥 コメント
■【画像】羊文学 アーティスト写真
■リリース情報
2026.03.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Dogs」
2026.04.01 ON SALE
Blu-ray『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ（Right now, right here）” at 日本武道館』
■関連リンク
Netflixシリーズ『九条の大罪』作品ページ
羊文学 OFFICIAL SITE
https://www.hitsujibungaku.info/