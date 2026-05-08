5月8日（金）放送の『沸騰ワード10』は、回転寿司の求道者・溝端淳平と回転寿司愛を公言するせいや（霜降り明星）が寿司対決！



回転寿司店に週4ペースで通いまくるという溝端に対戦を申し込んだせいや。せいやはマグロ養殖で有名な近畿大学出身で、回転寿司について論文を書いたという回転寿司の探求者。大阪府東大阪市出身で、日本で初めて回転寿司ができたとされる「元禄寿司」のお膝元で育った一面も。





そこで今回は、二人による芸能界・真の回転寿司王を決める真剣勝負を実施。ルールは、それぞれの行きつけ店を巡り、そこで絶対に食べるべき3品を選んで回転寿司愛を披露、店員さんの判定で勝敗を決めるというもの。前哨戦は「Aburi TORA -熟成鮨と炙り鮨- 駒沢店」で本戦の前に、「Aburi TORA -熟成鮨と炙り鮨- 駒沢店」で前哨戦。溝端いわく、“氷結熟成”という独自のやり方で解凍させながら旨みを増していくのが特徴のお店とのこと。初めて来たにもかかわらず、せいやが早速注文したのが「島根県産!熟成寒さわら」（352円）。サワラは“春の魚”と書くが、意外と冬に脂が乗るといい、冬に獲れたサワラを熟成させて最高の状態で食べられるのが魅力だと語る。対する溝端が選んだのは「熟成やりいか塩レモン」（396円）。さっぱりめで食べ応えもあり、新鮮で臭みのないいかは素材の味を感じやすいと溝端。あら塩を入れることで味が締まると絶賛する。第1ラウンド：溝端の行きつけ「廻転鮨 銀座おのでら本店」そして本戦。第1ラウンドの舞台は、溝端の行きつけ「廻転鮨 銀座おのでら 本店」。銀座の高級すし店の味を手軽に楽しめるとあって県外からもお客が殺到。フワトロ食感の自家製煮穴子、本まぐろを使ったとろたく巻き、毎朝店内で煮込む柔らかマグロチャーシュー、自家製茶碗蒸しなど、寿司も1品料理も充実。約180種類の中から絶対に食べるべき3皿で勝負する。先攻の溝端が選んだ1皿目は「やま幸 本まぐろ赤身」。本まぐろの仕入れ先は「銀座おのでら」と協働で合計6回、初競り一番マグロを落札した東京・豊洲の超有名仲卸「やま幸」。総本店と同じく超一級品のマグロが看板メニューとなっている。対するせいやが選んだのは「自家製小肌」。江戸前寿司の真髄とも言われ、鮮度が落ちやすいため職人の腕が最も試されるという、通なら必ず頼む1品。小肌は銀座本店にあるセントラルキッチンで仕込み、食べ頃のタイミングで店に出しているため、総本店の味をリーズナブルな価格でそのまま味わえるという。溝端の2皿目は「真あじ」。5月から水揚げの最盛期を迎え、丸々と太った身は脂乗りが抜群。一方のせいやは、ここで変化球。「かっぱ巻き」を塩でいただく。塩によってシャリの味が引き立つと力説。かっぱ巻きのきゅうりが棒状ではなく千切りになっていてシャキシャキ感がより出ているとのこと。さらに、築地で仕入れた高級焼きのりにも注目し、職人からも高評価。巻き返したい溝端の3皿目は「こぼれ生しらす軍艦」。禁漁が明けたばかりの新物で、漁が始まって1ヶ月ほど経った今、身が大きくふっくらとした最高の食べ頃。うまみが強い遠州灘の生しらすを使っている。せいやが最後に選んだのは「伊勢志摩産あおさ汁」。この対決の結果、第1ラウンドの勝者は溝端に！「やま幸」の本マグロをはじめ、真あじや生しらすなど今が旬のネタをしっかり選び、お寿司の知識と愛が伝わったと評価された。第2ラウンド：せいやの行きつけ「無添蔵 中目黒店」第2ラウンドの舞台は、せいやが今もっとも愛する店「無添蔵 中目黒店」。関西で人気を集め、去年関東初進出。「くら寿司」の“1ランク上”という位置づけで、ご褒美や給料日に行く“いいくら寿司”だという。極上ぼたんえび、丁寧に焼き上げた浜名湖産特上うなぎ、生本まぐろ中落ちセットなど、200種類以上のメニューの中から勝負の3皿を選ぶ。先攻のせいやが選んだのは「オーガニックはまち」。くら寿司グループには養殖に取り組む子会社があり、オーガニックはまち養殖に必要なエサ・成育環境の厳しい国際基準をクリア。その結果生まれたオーガニックはまちがここで味わえるそう。和歌山県由良町で天然由来の無添加飼料のみで育成し、極上の脂乗りと上品な味わいが堪能できる。後攻の溝端が選んだのは「徳島県産炙り甘鯛」。炙ることで、甘鯛の甘さと旨さがさらに引き立つ。せいやの2皿目は「いわし薬味巻」。ガリ、芽ネギ、いわしを合わせたおつまみ感覚の1品で、シャリはなし。溝端の2皿目は「大粒いくら軍艦」。回転寿司でここまで大きいいくらは珍しく、弾ける食感が魅力だ。せいやの3皿目は「北海道産 ほたて」。回転寿司ではなかなか見ない分厚さだとアピールした。対する溝端は3品目、「特製茶碗蒸し」で勝負。くら寿司はもともと出汁へのこだわりが強く、昆布やカツオ節などからとった「くら出汁」（170円）は、魚のしゃぶしゃぶやお茶漬けの出汁としても人気。この第2ラウンドの勝者は…せいや！出汁への理解も十分伝わり、情報量と熱量がすごかったと評価された。これで1対1。勝負はイーブンに持ち込まれ、決戦の第3ラウンドへ！決戦への移動中も回転寿司プライドバトルが勃発！溝端は、千葉・南房総の「南房総 やまと寿司」で寿司と1品料理をあわせた95種類が60分食べ放題になるサービスを紹介。価格は男性3980円、女性3480円、小学生1980円。大トロ、ひらめ、カンパチなど5種類が乗った1580円の贅沢盛りや本ずわいがにまで食べ放題になるという、遭遇できればラッキーなお宝イベント。毎月1・2回ランダムに行われているそう。千葉・浦安の「廻鮮寿司 吉恒」では、普通の回転寿司ではありえない、吉恒のサービスがある。メニューにはないどんなオーダーにも応えてくれるサービスだ。たとえばさっぱりノドグロを食べたいとオーダーした場合、くどくならないよう軽く炙り、ウニ、いくら、芽ネギをのせた贅沢なオリジナル握りを提案してもらったとのこと。最終決戦：関東初進出「廻鮮寿司 塩釜港」最終決戦の舞台は、番組が用意した舞台「廻鮮寿司 塩釜港」。今年関東に初進出、宮城の超人気回転寿司で、三陸沖で水揚げされたばかりの海の幸を大井町まで毎朝直送している。白身のトロと呼ばれるアブラボウズなど、宮城県の名産がそろい、メニューは約200種類。先攻のせいやが選んだのは「まぐろデカネタ」。塩釜港はクロマグロの水揚げが8年連続日本一。朝水揚げされたばかりのクロマグロをそのまま直送し、脂乗り・色つやともに別格なものを目利きしている。対する溝端は「生クジラ」を選択。宮城県はクジラの水揚げが多く、地元の郷土ネタ。春から捕獲が解禁になったばかりで新鮮なネタだ。せいやも宮城の郷土寿司「マンボ巻」で応戦。塩味とプチプチ食感が心地よく、後から後から旨みが口に残る。溝端の2皿目は「本まぐろ ホシ焼き」。まぐろの心臓で、ホルモンのような1品。「お肉を食べてるような」と溝端はその食感を表現。勝負を決める運命の1皿、溝端は「ふかひれ」で勝負をかける。サメの水揚げ日本一の宮城県気仙沼から仕入れるフカヒレを、特製のタレで味付けし豪快に握った、この店ならではの1品。対するせいやは「白魚の卵とじ汁」をチョイス。貴重な春の風物詩・白魚を、溶き卵でふんわり仕上げたすまし汁。余計な味付けは一切なく、素材の旨みだけで勝負する優しい味わいだ。絶対に勝ちたいせいやは、溝端同様関東圏のレアすぎる回転寿司まで網羅！山梨・山中湖での日本初の“部屋の中に回転寿司がある”ホテル「プライベートオーベルジュ-羽玖 富士山中湖-」を紹介。リビングの隣に全長8.6mのレーンが回り、お腹が空いたら寝起きでも回転寿司を食べられるという驚きの施設だ。さらに千葉・匝瑳市にある水産問屋の回転寿司「浜っ子」で、脱皮からわずか30分以内の殻が柔らかい“幻の伊勢海老”を、丸ごと1匹から揚げにした一般には流通しない超貴重なメニューも紹介した。結果…第3ラウンドの勝者は…溝端！塩釜港らしい他では出していないものをしっかり選び、そのおいしさが伝わったことが評価された。こうして、第1回回転寿司王は溝端に決定した。