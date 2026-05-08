◇JABA九州大会予選リーグ JR九州2―0日本製鉄九州（2026年5月8日 北九州市民球場）

JR九州が2―0で競り勝ち、今大会を2勝1敗で終えた。先発した2年目左腕・今村拓未投手（19）が8回2/3を4安打無失点。完封こそ逃したが、JABA大会での初勝利を挙げた。

「最後まで投げきることはできませんでしたが、最近の中では良いピッチングができました。真っすぐを右バッターのインコースにしっかり投げきれて、その真っすぐを軸に組み立てられたと思います」

大器の片りんをうかがわせた。入社2年目でJABA大会での初先発。巡ってきたチャンスで、しっかりと結果を残した。左上手からの直球で打者を押し込むと、フォーク、スライダーも織り交ぜ幻惑。0―0の3回には1死満塁を招いたが、クロスファイヤーで食い込む内角直球で遊ゴロ併殺に仕留めた。完封目前の9回2死走者なしから安打、四球で降板となったが、133球の熱投。「最後まで投げられなかったのは悔しいですが、チームの勝利が一番です」とうなずいた。

神村学園（鹿児島）のエースとして、24年夏の甲子園大会では4強入り。聖地をわかせたが、社会人野球の世界は甘くなかった。壁にぶつかった昨季は球速が落ちたこともあり、今オフはウエートトレーニングで徹底的に肉体を強化。技術面ではフォームの再現性を高めるために“脱力”にこだわった。

「これまでは力みやすいタイプだったのですが、並進運動からリリースまで完全に力を抜くイメージで投げています」

新たなフォームを身につけたことで、球速は最速147キロまで上昇。この日の快投にもつながった。

「自分のパフォーマンスを発揮できれば通用するのも分かりましたが、まだフォアボールも多いし、課題も見つかりました。悪いところを修正して、2次予選に臨めたらいいと思います」

5月30日には都市対抗野球大会九州地区2次予選が開幕。2019年以来7年ぶりの本大会出場へ向け、期待の左腕が台頭してきた。