5月発売の日経トレンディで発表された上半期のヒット大賞と下半期のブレイク予測。

【写真を見る】ゴリラシリーズに「凍らせる〇〇」新登場！ブレイク予測商品は？

ブレイクが予測される「凍らせる○○」に「インバウンド凱旋」とは?

「凍らせる○○」がブレイク?めんつゆ、化粧品がシャリシャリに

南波雅俊キャスター:

下半期は「凍らせる○○」がブレイクするのではないかと言われています。

▼氷みぞれつゆ（味の素）

・冷凍庫で凍らせてから使用

・特殊な技術で固まった氷にならない

・氷をほぐしやすく“シャリシャリ食感”

・麺にも絡み、濃淡のない均一な味わい

また、ドウシシャから発売されている「ゴリラシリーズ」。ゴリラにつかまれているようなハイパワーでふくらはぎをケアできる「ゴリラのひとつかみ」や、重さ約2kgのジョッキで飲みすぎ防止する「ゴリラのひとくち」など様々な商品があります。

そんな「ゴリラシリーズ」から新たな“凍らせる”新商品が発売されました。

▼ゴリラの冷棒（希望小売価格2728円）

・氷のう部分にアルミ素材使用することで約2度に

（一般的なシリコン製氷のうは約7度）

また、長い夏の気温上昇で、化粧品にも“ひんやり”を求める傾向があるとのことで、「凍らせる美容液」が登場しました。

▼S ソルベセラム（資生堂 参考価格2530円）

・6月21日に発売予定

・常温だとジェル状で凍らせることでソルベ状になる

日本の魅力を再発見！ブレイク予測に「インバウンド凱旋」

南波キャスター:

他にも2026年のキーワードには「インバウンド凱旋」があります。

インバウンドが増えてきている中で、外国の方々から逆に日本のものの魅力に気づかされるということです。

▼泡 MATCHA（アサヒ飲料 302円予定）

・2026年下半期発売予定

・「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶（アサヒビール）」の技術を一部活用した新商品

・ふたを開けると泡が立ち、抹茶の香りが広がる