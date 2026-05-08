２度目の離婚が明らかになった女優・大河内奈々子（４８）が７日、ＳＮＳを更新。「過ぎ去ったこと」と投稿した。

東海テレビ（フジテレビ系）昼ドラ「牡丹と薔薇」に主演し、話題を集めた大河内は、２０１４年に結婚したジムのインストラクターと離婚していたことが、７日、明らかになった。

カフェで撮影されたと思われるプライベート動画を添え、「いつもありがとう これから始まる事が楽しみでたまりません！ こんな言葉があった Ｂｙｇｏｎｅｓ！」と過ぎ去ったこと、を意味するＢｙｇｏｎｅｓという言葉を記した。「＃前向きに ＃親友に感謝」という言葉も添えている。

大河内は、０６年に１度目の結婚。０８年９月４日に長男（１７）が誕生したが、１２年に離婚。１４年９月に再婚していた。

ＳＮＳ上には「最近お見かけしなかったのはそういうことか」「大河内奈々子、こんな雰囲気だったっけ？？」「今こんな風なんだ…。若い頃めちゃくちゃ可愛かったなぁ」「最近は解りませんが昔はかなりの美人さんでしたね」「牡丹と薔薇ってリアタイしてた」「大河内さん派だった」などの声があがっている。