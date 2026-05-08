一般流通しない秘蔵の原酒ブレンド日本酒。老舗酒蔵が本気で造った1本がどんな料理にも合う
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
最近の日本酒は、軽やかでフルーティーなものに寄りすぎている気がします。たしかに飲みやすいのだけれど、米から造られた酒だという実感が、口の中から少しずつ薄れていく。
ワインでもなく洋酒でもない、米の酒としての重心をもう一度味わいたい。「NAGARA - GIFUTO 286 -」は、そんな願いに応えるために、加水していない原酒だけを5種ブレンドして仕立てられた1本です。
原酒だけを5種重ねると、味はどうなるのか
日本酒は通常、搾ったあとに水を加えてバランスを整えます。これを加水調整と呼び、調整前の状態が原酒。原酒は単体でも力のある味を持ちますが、そのぶん扱いも難しい。今回のブレンドは、その原酒だけを5種類使うという贅沢な構成です。
濃い米の甘みを持つ原酒を土台に据え、すっきりした酸味のある原酒を少量だけ加える。この少量が、華やかな甘みの中にコクをもう一段押し下げ、淡麗辛口や大吟醸のクリアさとは別軸の、どっしりとした飲み心地を生み出します。アルコール度数16〜17度という数字は、その密度の表れといえます。
5種の酒米が描くハーモニー
ブレンドに使われている酒米は、岐阜県産が中心の5種類です。冷涼な気候で育ち、フレッシュでまろやかな甘みの「ひだほまれ」。合鴨農法による澄んだ味わいの「日本晴」。大粒ゆえの濃厚なコクと余韻が魅力の「ハツシモ」。フルーティーで複雑な歴史ある酒米「雄町」。雑味が少なく、上品で滑らかな「山田錦」。
それぞれ単体で十分商品になり得る原酒を、酸味とコクの微調整に長けた901号酵母とG酵母がひとつの味へ束ねていきます。ひと口ごとに違う米の表情がふっと顔を出す感覚は、コース料理の皿が変わるときの驚きに近いかもしれません。
目指したのは「日本酒らしい日本酒」
ワインのような爽やかな香り、リンゴ・ナシ系やバナナ・メロン系の吟醸香--それらにももちろん魅力はあります。でも今回の1本が向かったのは、別の方角です。米の醸造酒である以上、香りもどこまでも米らしくあるべき--その愚直さが行き着いたのが、米のふっくらとした甘みを感じさせる芳醇な香りです。
ひと口含めば、鼻全体にその香りがふわりと立ち上がり、冷やしても常温でも香りは姿勢を崩さない。料理に対しては、肉の濃い味付けにも淡白な魚や豆腐にも、米の酒として静かに寄り添います。「料理に負けない」でも「料理の邪魔をしない」でもなく、「料理とならび立つ」。そんな懐の深さがあります。
1年の試行錯誤がたどり着いた答え
岐阜県・羽島の千代菊は、長良川の伏流水と伊吹おろしの寒冷気候という恵まれた土地に286年立ち続けてきた蔵です。今回はその蔵と合同会社マベリックが「美味しい日本酒とは何か」をイチから問い直しました。
ウイスキーのような木の香りを期待して升を漬け込み、見た目で攻めようと竹炭で黒い酒を造り、甘さを足そうと甘酒をブレンドするものの、いずれも失敗。
約1年の試行錯誤の末にたどり着いた答えが、原酒5種ブレンドというこの形です。「酒を造るのは麹と酵母、自分たちは彼らが働きやすい環境を整えるだけ」と蔵人は言います。
軽やかで飲みやすい日本酒の流れの中で、「NAGARA - GIFUTO 286 -」は米の酒としての重心をもう一度差し出してくれる1本です。原酒だけのブレンド、米由来の芳醇な香り、料理とならび立つ懐の深さ、そして286年の蔵が導き出した答え。
特別な夜に棚の前で迷わず手に取れる1本を、予約してみてはいかがでしょうか。
20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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Image: 合同会社マベリック
Source: CoSTORY