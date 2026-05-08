今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの特技。こちらの猫ちゃんはなんと連続して前転することができるみたいです。投稿はThreadsにて、8.2万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。

【動画：３連続で前転を披露する猫…あまりにも『綺麗な動き』がスゴすぎる】

華麗なる3連続前転

今回、Threadsに投稿したのは「猫専用賃貸 Gatos Apartment」さん。登場したのは、猫のムーちゃんです。

こちらのムーちゃんには、とある特技があるとのこと。それは前転。しかも連続して行うことができるのだとか。ごろんごろんと見事な前転を繰り返し行うムーちゃん。その動きは洗練されており無駄がありません。

きっと普段から練習を重ねているのでしょう。世の中にはたくさんの猫ちゃんが存在しますが、ムーちゃんのように前転が得意な子はそう多くないはずです。

ムーちゃんの前転に驚く猫好きたち

ごろんごろんと3連続で前転していたムーちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ずっと観てられる」「過去から現在まで様々なネコさんと暮らしてきたけど、ムーちゃんの様な身体能力高い子はまるでいなかった」「新幹線の中で笑いが止められず、困っています」などの声が多く寄せられていました。コメントの中には笑いが抑えきれなかった方もいたとのこと。ムーちゃんの特技は人を笑顔にすることもできるみたいですね。

Threadsアカウント「猫専用賃貸 Gatos Apartment」では、猫のムーちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛いムーちゃんの投稿には心癒されます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「猫専用賃貸 Gatos Apartment」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。