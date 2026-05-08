グラビアアイドルの高橋凛(35)が8日、自身のインスタグラムを更新。ボディメイクに関する持論を展開した。



【写真】鍛え上げた美腹筋は努力の賜物！

4月18日に千葉市内で開催されたボディコンテスト「サマースタイルアワード」で、地区予選ビキニモデル部門の5位に入賞。バキバキに鍛え上げられた肉体美で話題となったが、今回投稿した6日の撮影会での白いビキニ姿では、全体的に少しやわらかなシルエットを見せている。



ボディコンテストからすぐに“グラビア仕様”へ戻すことについては、「コンテスト後に、体すぐ戻されててすごいです!って言っていただけることがあるのですが わたしご飯食べるのが本当に本当に大好きなので戻すのめちゃめちゃ簡単です」と苦労はない様子。「むしろ戻りすぎてしまう危険があるので、そうならないように食事や運動を管理してます」とリバウンドに注意していることを明かした。



「食べすぎた次の日の罪悪感がストレスになって、そのまま爆食いが続いてしまったり 今日もいっかで2日連続になっちゃったり」とダイエットの“あるある”は経験済み。「だからこそ、次の日にどう立て直すかが大事だなって感じてます」と強調すると、「もちろん食べすぎが続けば脂肪は増えるけど、1日食べすぎたくらいですぐ全部脂肪になるわけじゃなくて、むくみや水分の影響も大きいみたいです なのでわたしはこれはむくみ!大丈夫!って切り替えて、またいつもの食事と運動に戻すようにしてます」と気持ちの大切さを説いた。



続けて、「これがボディメイクかぁって改めて勉強になることも多くてコンテスト後も楽しいです」と体作りに向き合っていることをつづり、「好きなものを食べながら、自分の好きな体になるにはどうしたらいいか?これからも追求していきたいと思ってます そして、その様子をサブスクでも発信しているので私のトレーニングや体重変動や食事など知りたい方はぜひチェックしてみてください」と結んだ。



プロ意識の高い投稿に、ファンからは「かっけぇっす」「グラマーで素敵です」「流石です そして素敵です」「美しいプロポーション」「食べても綺麗が最高」などのコメントが寄せられている。



高橋は2024年から通い始めたジムで、トレーニングや食事について学びながら鍛えることで肉体改造に成功。ボディコンテンスト出場のほか、今年2月からは女性専用のパーソナルトレーナーと兼業で活動している。



（よろず～ニュース編集部）