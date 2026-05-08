Snow Man阿部亮平、映画『君のクイズ』に出演 “クイズプレイヤー”中村倫也の中学時代の教師役
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、映画『君のクイズ』（5月15日公開）に出演していることがわかった。
【動画】映画『君のクイズ』本予告映像
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。
さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
阿部と言えば、博学を活かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティとしても活躍。今作では、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレイヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。
【動画】映画『君のクイズ』本予告映像
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。
阿部と言えば、博学を活かし、クイズ番組や朝の情報番組のパーソナリティとしても活躍。今作では、主人公・三島玲央の中学校の教師。三島がクイズプレイヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在として、物語の背景を支える役どころとなっている。