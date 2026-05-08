◆卓球 世界選手権団体戦 第１１日（８日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同２８位のウクライナを３―０のストレートで下し４強入り。３位決定戦がないため、１４年から６大会連続のメダルを確定させた。１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダルまであと２勝とした。

ウクライナはエース・ペソツカが不在だったが、１番手のシングルス世界ランク１５位のカットマン・橋本が、同１６６位のディムトレンコに３―０で先勝。続く２番手で同５位の張本がウクライナのホープ・マチュニナと対戦。強打を見せる相手に対し、コースをついたラリーで応戦。多彩なサーブで得点を重ね、３―０で寄せ付けなかった。３番手・早田もベテランカットマン・ビレンコに３―０で危なげなく勝ちきった。

予選から無傷の６連勝だ。決勝Ｔの３試合は、クロアチア、ルクセンブルク、この日のウクライナに１試合も落とさず、盤石な勝ち上がりを見せる。９日の準決勝では、世界チームランク４位のドイツと再戦。３日のリーグ戦では３―１で勝っているが、シングルス世界ランク９位に躍進するエース格のヴィンターや若手のカウフマンなどがそろい、決して侮れない相手だ。

早田は「一度勝っているけど、日本男子がグループリーグでドイツに一回負けて、昨日は（準々決勝で）しっかり勝っているので。私たちも、もう一回やったら勝つか、負けるか、分からないので、しっかりもう一回勝てるように頑張りたいです」と決意。５大会連続銀メダルの日本女子は悔しさをぶつけ、５５年ぶりの金メダルの目標へ突き進む。