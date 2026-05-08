familiar×マモン・エ・フィーユのコラボ第4弾♡限定ビスキュイ缶に注目

神戸発の人気ブランド「familiar」と、焼き菓子店「Maman et Fille（マモン・エ・フィーユ）」による待望のコラボレーション第4弾が登場♡2026年5月15日（金）より、ファミリアオンラインショップにて順次販売されます。人気のフレンチビスキュイ缶に加え、今回はエコバッグや雑貨アイテムもラインナップ。両ブランドのこだわりと遊び心が詰まった、特別感たっぷりのコレクションです。

限定ビスキュイ缶＆エコバッグ

今回の目玉アイテムは、「ビスキュイ エコバッグ付き」5,830円（税込）。マモン・エ・フィーユの看板スイーツ「フレンチビスキュイ」が、familiarオリジナルデザイン缶で登場します。

缶のテーマは「世界を旅する」。フランス・モンサンミッシェルへ旅するクマちゃんのアートが描かれ、ファミリアらしい優しい世界観に心が和みます♪

セットのエコバッグは、「フレンチ」と「シトロン」2種類のビスキュイをモチーフにしたデザイン。中央にはクマちゃんとプードルが描かれ、缶とリンクした可愛らしい仕上がりです。

広めのマチ付きなので、お弁当やお買い物にも便利に使えます。

ビスキュイは、発酵バター・小麦粉・卵・砂糖のみを使用した本格派。1枚1枚手作業で丁寧に焼き上げられており、素材の風味をしっかり楽しめます。

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心ときめく雑貨アイテム

今回新たに登場する雑貨アイテムにも注目です。

「ポーチ」13,200円（税込）は、ビスキュイ缶と同じサイズ感でデザインされた特別仕様。さらに、実物大の「フレンチビスキュイ」チャームが付属し、遊び心たっぷりのアイテムに仕上がっています。

「チャーム」5,500円（税込）は、ビスキュイを楽しむクマちゃんとプードルのアートが魅力。バッグに付けるだけでコーディネートのアクセントになります。

「タオルハンカチ」2,750円（税込）は、毎日使いたくなる優しいデザイン。ギフトにもぴったりなアイテムです。

どのアイテムにも、両ブランドならではの丁寧なものづくりへの想いが込められており、大人可愛い世界観を楽しめます♡

オンライン限定販売をチェック

「ビスキュイ エコバッグ付き」は、2026年5月15日（金）からファミリアオンラインショップにて順次販売開始。

5月15日（金）・22日（金）・29日（金）10：00～をはじめ、9月まで複数回販売が予定されています。

また、雑貨アイテム3種は、2026年5月15日（金）10：00より販売スタート。初日は1注文あたり各商品1点まで購入制限があります。

※在庫がある場合、5月16日（土）10：00より制限解除予定。

※5月19日（火）10：00よりオムニサービス（店舗受け取り）開始予定です。

神戸ブランド同士の特別な出会い♡

familiarとMaman et Filleによる今回のコラボは、神戸を拠点にものづくりを大切にしてきた両ブランドだからこそ実現した特別な企画。

可愛らしさだけでなく、上質さや温かみも感じられるアイテムは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです。毎回人気を集める限定コレクションなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡