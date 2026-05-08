落語家・立川志らく（62）が7日に公式X（旧ツイッター）を更新。あの超大物ユーチューバーが、自身の落語会に来場したと報告した。

志らくは2日、ユーチューバー・ヒカルがタレント・タモリのことを「全く面白くない」などと発言した件についてXで言及。「面白くないと思うのは個人の自由。ただ、面白くないんじゃないの？と発言する事は見識不足の露呈で恥をかくことになる」とし「『今夜は最高』のタモリさんを見てもらえれば喜劇人としての凄さはわかります」と私見をつづっていた。

これに、ヒカルから「たぶん動画をちゃんと見ずにこの発言されていますよね？動画をちゃんと見ずに、僕のこともさほど知らずに発言する事は見識不足なんじゃないでしょうか？」と反論があった。その後DMでお互いにやりとりがあったといい、ヒカルは「なぜか志らくさんとYouTubeでコラボできるかもしれない」と報告していた。

そして7日には「なかのZEROホールで独演会。YouTuberのヒカルさんが来てくれた。タモリ論争が二人を結びつけてくれた」とまさかの展開に。「YouTube界のトップが落語会に来る。そして感激してくれた。ヒカルさんのリスナーにも落語を届けたい。漫才やコントと同じ世界がここにもあるんだぞ。いや、M1の漫才に負けない世界がここにはある」とし「二人のコラボ、配信を楽しみにしていて下さい」と呼びかけていた。