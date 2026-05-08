７日に第２子出産を報告した、モデルで女優の冨永愛（４３）が８日、新たに開設した自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「冨永愛、ＹｏｕＴｕｂｅ始めました。そして出産しました。」と題し、２１年ぶりとなった出産について語った。

冨永は第一声で「皆さん、こんにちは。冨永愛です」とあいさつ。そして「ＹｏｕＴｕｂｅはじめました」と言おうとして、盛大にかんでしまい大笑い。「実は復帰一発目の撮影なんです。なので超かみました」と笑いながら説明した。「改めて報告するというのもちょっと恥ずかしいんですけれども。きちんとご報告させていただきます」として動画をスタートさせた。

続けて「今回は２つお話がありまして。まず一つはですね、２１年ぶりに出産いたしました」と報告。「あんまり考えずにいっちゃうタイプだから、やってみたんだけども、やっぱりすごい…お仕事だったな」と第２子の誕生を回想。出産そのものについては「安産でした。本当に手厚いケアで無事に何事もなく」と病院の対応に感謝した。「無痛分娩」を選択したといい「２１年前の無痛は無痛じゃなかったんです。でも今回は完全に無痛で、痛みもなく穏やかに産めた感じ」と順調だった４３歳での出産を振り返っていた。

冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・冨永章胤（あきつぐ）を出産。０９年に離婚した。そして昨年１２月に妊娠を公表し、お相手は俳優の⼭本一賢であると明かした。