あなたのお母さんはどんな人？

あさって10日は「母の日」です。日頃なかなか言えない感謝を伝える方も多いのでは？あなたのお母さんはどんな人ですか？街で聞きました。

（記者）「あさっては母の日。皆さんは感謝の気持ち伝える？街行く皆さんにお母さんへの想いを聞いてみました」

（20代・会社員）「どんなお母さんかな？…元気な人。なんだかんだいつも困ったときとか相談のってくれる」

（10代・学生）「無邪気なお母さん。最近手伝えていない、母の日をきっかけにいっぱい手伝いたい」

（20代・会社員）

「妹もいるけど母がいなければ二人ともここまで育っていない、父は母がいないとだめな人、家族にとっていなくてはならない存在」

「結婚して孫にあたる子どもが生まれた、これから楽しくやっていければ」

（60代・会社員）「仕事をずっとしていた人だった。亡くなったのが90歳くらい、85歳くらいまで仕事していた」「仕事するのはいいこと、生きがいになる」

子どもたちもありがとうを伝える

子どもたちもありがとうを伝えてくれました。

（親子）

「愛してるとかうれしい言葉を言ってくれる」

「うれしい、がんばって育ててきてよかった」

（親子）

「ママの料理がおいしい」「いつもありがとう、ママのグラタンが大好き」

「また作るね、ありがとう」

あさって10日の母の日。お母さんのことを考えたりありがとうや感謝を伝える日にしてください。

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