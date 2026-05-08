本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/8（金）



EUR/USD

1.1650（12億ユーロ）

1.1665（7.58億ユーロ）

1.1680（10億ユーロ）

1.1690（6.17億ユーロ）

1.1700（14億ユーロ）

1.1750（22億ユーロ）

1.1800（15億ユーロ）

1.1850（8.24億ユーロ）

1.1895（7.78億ユーロ）

1.1900（14億ユーロ）



USD/JPY

155.00（6.36億ドル）

157.00（6.99億ドル）

158.00（6.07億ドル）



GBP/USD



1.3600（12億ポンド）

1.3500（5.00億ポンド）



ユーロドルは1.1750の22億ユーロのピンポイントを筆頭に、1.1700と1.1800に大規模設定が観測されている。1.17台ではマグネット効果が大きい。

ドル円は157.00に中規模のピンポイント設定。

ポンドドルは1.3600に大規模なピンポイント設定。

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