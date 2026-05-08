本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/8（金）
EUR/USD
1.1650（12億ユーロ）
1.1665（7.58億ユーロ）
1.1680（10億ユーロ）
1.1690（6.17億ユーロ）
1.1700（14億ユーロ）
1.1750（22億ユーロ）
1.1800（15億ユーロ）
1.1850（8.24億ユーロ）
1.1895（7.78億ユーロ）
1.1900（14億ユーロ）
USD/JPY
155.00（6.36億ドル）
157.00（6.99億ドル）
158.00（6.07億ドル）
GBP/USD
1.3600（12億ポンド）
1.3500（5.00億ポンド）
ユーロドルは1.1750の22億ユーロのピンポイントを筆頭に、1.1700と1.1800に大規模設定が観測されている。1.17台ではマグネット効果が大きい。
ドル円は157.00に中規模のピンポイント設定。
ポンドドルは1.3600に大規模なピンポイント設定。
5/8（金）
EUR/USD
1.1650（12億ユーロ）
1.1665（7.58億ユーロ）
1.1680（10億ユーロ）
1.1690（6.17億ユーロ）
1.1700（14億ユーロ）
1.1750（22億ユーロ）
1.1800（15億ユーロ）
1.1850（8.24億ユーロ）
1.1895（7.78億ユーロ）
1.1900（14億ユーロ）
USD/JPY
155.00（6.36億ドル）
157.00（6.99億ドル）
158.00（6.07億ドル）
GBP/USD
1.3600（12億ポンド）
1.3500（5.00億ポンド）
ユーロドルは1.1750の22億ユーロのピンポイントを筆頭に、1.1700と1.1800に大規模設定が観測されている。1.17台ではマグネット効果が大きい。
ドル円は157.00に中規模のピンポイント設定。
ポンドドルは1.3600に大規模なピンポイント設定。