第2子出産を発表したモデルの冨永愛（43）が8日、自身のYouTubeチャンネルの開設を報告。約20年ぶりの妊娠期間中の楽しみを明かした。

妊娠期間中の楽しみや癒やしの時間について聞かれ、「Netflix」と即答した。21年前には「なかった」と笑い、「家にいながら、映画観られるのよ。それって凄くない?」とうれしそうに語った。臨月で動けない時期にドラマや映画を観て「凄く癒やされました。救われました」とうなずいた。現在も授乳の合間に癒やされていることも明かした。

また、「一番おもしろかったのが、本が読めないこと」とも語った。「出産した後、視力が一時的に弱くなるんだって」と続け、「集中力も持たなくなっちゃうから読めなくなっちゃって、だからネットフリックスっていう感じだったかな」と打ち明けた。

冨永は7日にインスタグラムで第2子出産を発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と報告。

そして、この日は父親となった俳優・山本一賢とのツーショットを披露。「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん 料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ いつも心からのサポートをありがとう」と感謝の思いをつづった。

冨永は昨年12月に妊娠を発表。子供の父親は山本であることも公表した。冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月にモデルとして活躍する長男・章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。