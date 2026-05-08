◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日 茨城県 茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

ツアー通算50勝で永久シード保持者の不動裕理（49＝フリー）が通算3オーバーの25位で、24年北海道meijiカップ以来2年ぶりの予選通過を果たした。

49歳206日のレジェンドは、08年大会で塩谷育代が樹立した45歳347日の大会最年長予選通過記録を大幅に更新した。

元賞金女王は「メジャーの難しいセッティングで予選を通れたのは大きい」と達成感をにじませた。

18位でスタートしたこの日は1番、2番と連続ボギーを叩き、序盤でつまずいたが、パー5の5番、12番でバーディーを奪うなど辛抱強くプレーした。

2バーディー、4ボギーの74でホールアウトし「今日も我慢のゴルフでした。ピン位置が凄く難しいので、バーディーを狙うというのは私の飛距離では厳しい」と苦笑した。

メジャー大会での決勝ラウンド進出は22年のこの大会以来4年ぶり。「順位とかではなく自分が納得できるゴルフが目標」と抱負を口にした。