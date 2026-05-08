12年に死去した歌手桑名正博さんと歌手アン・ルイスの長男でミュージシャンの美勇士（45）が8日、インスタグラムを更新。うつ病とパニック障害の闘病を続けている現状をつづった。

美勇士は「本日レベル45になりました」と45歳の誕生日を迎え、パーティーグッズを身に着けた近影をアップ。「まだまだうつ病とパニック障害と戦いながら治療してますが、仕事復帰出来ない中、なんとか配信くらいは頑張ってます」と近況を報告し、「一日も早く復活してまたみなさんと会える日を楽しみにしています」とつづった。

美勇士は昨年5月の投稿で「毎年バースデーライブやっていたのも今や懐かしいね パニック障害＆鬱が酷くなって全ての仕事も断ってしまってて、外出すらろくに出来ないまま3年が経つのでそれだけみなさんと触れ合えてないもんね」と、表舞台から遠ざかっている現状を伝えるとともに、母アン・ルイスと写った幼少期のツーショットに「いま、わたしたちとってもハッピーよ!?」の見出しが付けられた記事の画像をアップ。「寂しいことに、いまわたしたちはとってもハッピーじゃない、精神的にも金銭的にも 昨年からずっとギリギリの生活が続いてるので」と明かしていた。