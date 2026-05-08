実写映画「ブルーロック」二子一揮役は富本惣昭
【モデルプレス＝2026/05/08】俳優の富本惣昭が、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）に二子一揮（にこ・いっき）役で出演することが決定した。
【写真】「ブルーロック」二子一揮役実写キャストビジュアル
累計発行部数5,000万部を突破！日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップ開幕年である今年、8月7日に公開される。この度、主人公・潔世一の前に立ちはだかる敵チームの新たなキャストが発表された。
チームY・二子一揮役で富本惣昭の出演が決定。富本は、冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。（modelpress編集部）
ブルーロックは、出演が決まる前から1人の読者として大好きで、自分に影響を与えてくれた作品でした。二子という役を演じられる事が分かった時、身が引き締まる思いと共に、8年間やっていたサッカーを、作品に活かすことができる喜びを感じました。素敵なキャスト、スタッフの皆様とご一緒させていただけた事を光栄に思います。8月7日（金）公開です！是非お楽しみに！
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【写真】「ブルーロック」二子一揮役実写キャストビジュアル
◆実写映画「ブルーロック」二子一揮役は富本惣昭
累計発行部数5,000万部を突破！日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）が実写映画化。『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップ開幕年である今年、8月7日に公開される。この度、主人公・潔世一の前に立ちはだかる敵チームの新たなキャストが発表された。
◆富本惣昭（二子一揮役）本人コメント
ブルーロックは、出演が決まる前から1人の読者として大好きで、自分に影響を与えてくれた作品でした。二子という役を演じられる事が分かった時、身が引き締まる思いと共に、8年間やっていたサッカーを、作品に活かすことができる喜びを感じました。素敵なキャスト、スタッフの皆様とご一緒させていただけた事を光栄に思います。8月7日（金）公開です！是非お楽しみに！
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