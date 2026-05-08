歌手の中森明菜が、２０年ぶりのライブツアー「ＡＫＩＮＡ ＮＡＫＡＭＯＲＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６」の追加公演を９月１９、２０日に東京国際フォーラム ホールＡで行うことが８日、発表された。

中森の誕生月でもある７月に東京・大阪・愛知を巡るツアーは、発売直後からチケット申し込みが殺到。一般販売では、わずか１分で全会場が完売した。この反響を受けて追加公演の開催が決定した。

ツアーの企画制作にも名を連ねているニッポン放送の檜原麻希社長は、この日行われた定例会見で前日に中森のライブを東京・コットンクラブで観覧したことを明かした。その上で「すごく歌が進化していた。“大人の中森明菜”が国際フォーラムという大きな舞台でどう演出されるか楽しみ。とりあえず無事にツアーを乗り切ってもらうことが一番大事」と言及した。

さらに「天下のアイドルで、いろんな意味で守られているスター。さらに放送でもご一緒できればいいかなと思います」と語った。

中森は昨年１２月１２日、ニッポン放送の特番「中森明菜のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」にパーソナリティーとして出演するなど、同局の番組にたびたび登場している。